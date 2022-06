Malgré de vives critiques, Londres se prépare à de premières expulsions vers le Rwanda

Une dizaine de migrants de nationalité irakienne, albanaise, iranienne et syrienne, devrait être expulsés mardi soir par le Royaume-Uni en direction du Rwanda. Une mesure initiée par le gouvernement de Boris Johnson et contestée par l'ONU et les associations de défense des droits humains. L'opposition rwandaise s'indigne également.