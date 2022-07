La task force antijihadiste Takuba met fin à ses opérations au Mali

Le groupement de forces spéciales européennes antijihadistes Takuba a annoncé, vendredi, mettre fin à ses opérations au Mali "à compter du 30 juin". La task force, lancée en mars 2020, a été "un succès stratégique et tactique", selon le communiqué. Elle a réuni jusqu'à dix pays contributeurs dont la France pour lutter contre les groupes armés terroristes.

Publicité Lire la suite

Clap de fin pour Takuba au Mali. La task force a annoncé, vendredi 1er juillet, mettre fin à ses opérations antijihadistes dans le pays "à compter du 30 juin". "La réorganisation du dispositif militaire français au Sahel, décidée en relation étroite avec les partenaires européens et nord-américains, a conduit à la fin des opérations" de Takuba dans le pays, précise le communiqué.

La task force, lancée au Mali en mars 2020, a rassemblé 800 soldats et réuni jusqu'à dix pays contributeurs : France, Belgique, République tchèque, Danemark, Estonie, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Portugal et Suède. "Outre le partage d’une appréciation de situation, des procédures communes et une fraternité d'armes ont été forgées. Elles ont permis à toutes les nations contributrices de développer une évaluation et une conscience communes de la situation", poursuit le communiqué.

#France @EtatMajorFR acte «la fin de la force #Takuba qui répondait à un besoin extrêmement précis au #Mali et dans la zone des 3 frontières en 2019-2020…les besoins identifiés ne sont pas les mêmes aujourd’hui…un dialogue est en cours avec différents pays Africains » @FRANCE24 pic.twitter.com/ywW57DHrJr — Wassim Nasr (@SimNasr) July 1, 2022

"Assister, conseiller et accompagner"

Takuba visait notamment à "assister, conseiller et accompagner" les Forces armées maliennes (FAMa) au combat. Ce groupement de forces spéciales européennes s'inscrivait dans la logique de l'engagement pris, en 2013, par des pays européens et nord-américains de lutter contre les groupes armés terroristes (GAT) au Mali, en appui des forces armées sahéliennes, dont les FAMa.

"Takuba est un succès stratégique et tactique", poursuit le communiqué. "Un succès stratégique car plus de dix pays européens, conscients des conséquences de la détérioration de la situation sécuritaire au Sahel pour la sécurité de l'Europe, ont décidé de s'engager conjointement dans une lutte commune contre les GAT. Un succès tactique car (la task force) a permis la formation d'unités maliennes adaptées au combat contre les terroristes."

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne