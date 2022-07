Coups d'État au Mali, Burkina Faso et Guinée : la Cédéao se penche sur les sanctions

01:17 Le drapeau de la Cédéao et les drapeaux de ses États membres lors du deuxième sommet extraordinaire sur la situation politique au Burkina Faso, au Ghana, le 3 février 2022. © Nipah Dennis, AFP

FRANCE 24

Les États membres de la Cédéao se réunissent dimanche à Accra pour réexaminer leur plan d'action face aux juntes arrivées au pouvoir par la force au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Lors du dernier sommet, aucune décision n'avait été prise et la Cédéao s'était donnée un mois de plus pour négocier.