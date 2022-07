Liberté de la presse

Algérie : fragilisé financièrement, le quotidien francophone El Watan vit-il ses derniers jours ?

Le journal El-Watan dénonce depuis plusieurs années la pression économique sur les journaux indépendants algériens via la publicité institutionnelle. © Ryad Kramdi, AFP

Texte par : Tahar HANI 6 mn

Un certain nombre de journaux indépendants algériens, le quotidien francophone El Watan en tête, traversent une période de crise accentuée par des pressions politiques et économiques qui menacent, à terme, leur existence. Une situation qui suscite des interrogations sur l’avenir des médias en Algérie, et plus largement, sur la liberté de la presse dans le pays.