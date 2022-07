Deux ministres français au Niger, nouveau partenaire-clé de la France au Sahel

La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, et son homologue nigérien, Hassoumi Massoudou, le 15 juillet 2022 à Niamey. © Bertrand Guay, AFP

Catherine Colonna, ministre française des Affaires étrangères, et Sébastien Lecornu, ministre des Armées, ont affirmé, vendredi à Niamey, leur volonté d'approfondir le partenariat-clé de Paris avec le Niger sur les plans économique et militaire. Le Niger est devenu le partenaire central de Paris au Sahel. Plus d'un millier de militaires français et des capacités aériennes y seront maintenus dans le cadre d'un "partenariat de combat" visant à sécuriser la zone frontalière avec le Mali.