Réouverture de la frontière terrestre entre l'Algérie et la Tunisie, après plus de deux ans de Covid

Des voitures traversent vers l'Algérie via le poste frontière nord-ouest tunisien de Tabarka, au premier jour de sa réouverture le 15 juillet 2022. © Fethi Belaid, AFP

Texte par : FRANCE 24

La frontière terrestre entre l'Algérie et la Tunisie a rouvert vendredi après plus de deux ans de fermeture due à la pandémie de Covid-19. Les autorités tunisiennes espèrent accueillir plus d'un million de visiteurs algériens cet été, dont une majorité de touristes.