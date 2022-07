REPORTAGE

Élections législatives au Sénégal : l'opposition dénonce un recul démocratique

01:49

Texte par : Sarah Sakho | Sam BRADPIECE | Vidéo par : Sarah Sakho

Les élections législatives au Sénégal qui auront lieu ce dimanche 31 juillet. Les semaines précédant le scrutin ont été particulièrement tendues entre le pouvoir et l'opposition. La liste de la grande opposition Yewi Askan Wi où figure Ousmane Sonko avait été écarté par le Conseil constitutionnel à cause d'une erreur. De nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer un tour de vis du pouvoir et un recul démocratique. À Dakar, le reportage de nos correspondants Sarah Sakho et Sam Bradpiece.