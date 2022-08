L'Algérie meurtrie par des incendies, plus de trente morts

01:24 Une camionnette calcinée photographiée dans la région d'El Tarf, près de la frontière nord algéro-tunisienne, jeudi 18 août 2022. © Mohamed Ali, AP

Texte par : FRANCE 24 Suivre | Vidéo par : Kalidou SY 3 mn

Les pompiers en Algérie ont continué, jeudi, de lutter contre les flammes. Les feux de forêts et la sècheresse ont tout ravagé sur leur passage et fait plus de 30 morts dont des familles piégées dans un autocar.