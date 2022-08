Mali : Paris assure œuvrer à la libération d'Olivier Dubois, malgré la fin de Barkhane

Capture réalisée le 13 mars 2022 à partir d'une vidéo non authentifiée et de source inconnue, montrant le journaliste français Olivier Dubois, retenu en otage par un groupe djihadiste (le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM) depuis le 8 avril 2021. Le prisonnier délivrait alors un message à ses proches, et au gouvernement français.

© AFP, via une source non identifiée