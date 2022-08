Élections en Angola : un scrutin qui s'annonce particulièrement serré

02:03 Les jeunes angolais de 10 à 24 ans constituent 33 % de la population, selon des données des Nations unies. © Capture d'écran France 24

Texte par : FRANCE 24 Suivre | Vidéo par : Clément BONNEROT 2 mn

Plus de 14 millions d'Angolais sont appelés aux urnes mercredi pour élire 220 députés et choisir un nouveau président. Ce scrutin s'annonce particulièrement serré. Au pouvoir depuis près de 50 ans, le MPLA est en difficulté. La crise économique et la grogne sociale pourraient coûter au président João Lourenço sa réélection. En face, l'Unita, le parti d'opposition historique, espère créer la surprise. Reportage de nos envoyés spéciaux Clément Bonnerot et Juliette Dubois.