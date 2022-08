MACRON EN ALGÉRIE

Suivez en direct la déclaration conjointe d'Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune

Le président français Emmanuel Macron et son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune s'entretiennent le salon VIP de l'aéroport à Alger le 25 août 2022. © Ludovic Marin, AFP

Le président Emmanuel Macron prend la parole aux côtés de son homologue Abdelmadjid Tebboune, à Alger, où il est arrivé jeudi. Cette visite "amicale et officielle" de trois jours en Algérie se déroule dans un contexte de fortes tensions diplomatiques tandis que les deux capitales entendent apaiser leurs relation et relancer les partenariats économiques au point mort. Écoutez la conférence de presse conjointe d'Emmanuel Macron et Abdelmajid Tebboune, en direct sur France 24.