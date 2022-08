Jeunesse, énergie, mémoire... La France et l'Algérie "inaugurent une nouvelle ère"

Emmanuel Macron en Algérie

Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune jettent les bases d’un "partenariat renouvelé" entre la France et l'Algérie.

Les présidents français Emmanuel Macron et algérien Abdelmadjid Tebboune ont signé, samedi à Alger, une déclaration commune pour "une dynamique irréversible" dans leurs relations, soixante ans après l'indépendance.

Pour l'Algérien Abdelmadjid Tebboune, la visite d'Emmanuel Macron était "excellente et réussie". Les présidents algérien et français ont signé samedi 27 août, à Alger, une déclaration commune appelant à une "nouvelle dynamique irréversible" dans les relations bilatérales, soixante ans après la fin de la guerre d'Algérie.

Les deux dirigeants ont ensuite dit quelques mots à la presse. Le président Tebboune a salué une visite ayant "permis un rapprochement qui n'aurait pas été possible sans la personnalité même du président Macron".

Dès vendredi, Emmanuel Macron avait évoqué le "partenariat renouvelé" entre les deux pays, le présentant notamment comme un "partenariat nouveau pour et par la jeunesse". Il avait d'ores et déjà annoncé l'acceptation de 8 000 étudiants algériens de plus cette année en France, qui rejoindront un contingent annuel de 30 000 jeunes.

Visite à Oran

Plus tôt, samedi, au dernier jour de sa visite en Algérie, le président français, Emmanuel Macron, a visité un sanctuaire chrétien.

Le cortège du chef de l'État a ensuite grimpé jusqu'au fort de Santa Cruz sur les hauteurs d'Oran (ouest), découvrant une vue plongeante sur la baie de la deuxième ville d'Algérie, baignée par la Méditerranée. La chapelle attenante, lieu de pèlerinage très prisé durant la colonisation française (1830-1962), reste un lieu de recueillement, et de promenade pour les Algériens.

Emmanuel Macron a rejoint ensuite la petite boutique du label Disco Maghreb, emblématique du raï, courant musical très populaire dans les années 1980, remis au goût du jour par le dernier morceau de DJ Snake.

En bras de chemise et verre de thé à la main, il a discuté avec le patron du label, Boualem Benhaoua, 68 ans, qui lui a annoncé que "de nouveaux talents seraient prochainement enregistrés dans un studio du bord de mer". En sortant, il s'est réjoui qu'Oran et Disco Maghreb soient "encore l'épicentre du raï, d'une culture populaire, d'immenses d'artistes", avant de s'offrir un bain de foule impromptu.

Le président français, Emmanuel Macron, aux côtés de Boualem Benhaoua, le patron du label de raï Disco Maghreb, lors de sa visite à Oran, le 27 août 2022. © Ludovic Marin, AFP

L'ambiance était chahutée et le bain de foule a été écourté, des policiers empêchant les curieux de s'approcher du président français. Sur des images diffusées par l'Élysée, on voit des gens lui lancer tout sourire "bonjour" ou brandir un téléphone pour un selfie.

