Libye : combats meurtriers dans la capitale Tripoli, six hôpitaux touchés

De la fumée s'élève dans le ciel après des affrontements à Tripoli, en Libye, le 27 août 2022. © Hazem Ahmed, Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre 4 mn

De violents affrontements entre milices ont éclaté dans la nuit de vendredi à samedi à Tripoli, la capitale libyenne, secouée par des fusillades et explosions, et se sont prolongés dans la journée de samedi, faisant des dizaines de morts et de blessés.