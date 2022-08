En Angola, le président Joao Lourenço reconduit après la victoire de son parti aux législatives

Le président de l'Angola et leader du Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA), parti au pouvoir, Joao Lourenco, vote lors d'une élection générale dans la capitale Luanda, en Angola, le 24 août 2022. © Reuters - Stringer

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

Le président sortant de l’Angola, Joao Lourenço, a été reconduit à un second mandat après la victoire du parti au pouvoir aux élections législatives avec 51,17 % des voix. Le dirigeant a salué "un vote de confiance", et promis de "promouvoir le dialogue et la concertation" lors de sa première prise de parole après l'annonce, lundi, des résultats officiels.