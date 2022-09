difficile transition

Dialogue national au Tchad : des débats qui durent et une élection qui s’éloigne

Mahamat Idriss Deby Itno (à gauche) salue les participants lors de l'ouverture des débats du "dialogue national" à N'Djamena, le 20 août 2022 © Aurélie Bazzara-Kibangula, AFP

Texte par : David RICH Suivre 4 mn

Lancé le 20 août après de nombreux mois de retard, le "dialogue national inclusif et souverain" au Tchad, censé permettre de réformer les institutions et de mettre en place une nouvelle constitution, peine à convaincre. Les "élections libres et démocratiques", initialement prévues avant octobre 2022, sont désormais un lointain présage.