Le Tchad prolonge de deux ans maximum la transition vers des élections

Le président de la transition Mahamat Idriss Deby Itno, lors de la cérémonie d'ouverture du dialogue national au Palais du 15 janvier à N'Djamena, le 20 août 2022. © Aurélie Bazzara-Kibangula, AFP

FRANCE 24

Au Tchad, le "Dialogue national inclusif et souverain" a rendu, samedi, ses conclusions : le période de transition avant la tenue d'élections a été prolongée de deux an maximum. Et à l'issue des discussions, Mahamat Idriss Déby Itno, accusé par l’opposition d’avoir mené un coup d’État en avril 2021, a été autorisé à se présenter à la présidentielle.