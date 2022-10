Au Soudan du Sud, plus de 900 000 personnes affectées par des inondations

Alors que le Soudan du Sud subit des inondations pour la quatrième année consécutive, près de 909 000 personnes sont affectées, d'après une estimation publiée mardi par l'ONU. Selon les informations disponibles, "ces inondations ont tué du bétail et détruit des cultures, emporté des routes et des ponts, détruit des maisons, des écoles et des infrastructures de santé", peut-on lire dans la note des Nations unies.

Près de 909 000 personnes sont touchées par les inondations qui frappent le Soudan du Sud à grande échelle, soit plus du double qu'en septembre, selon une estimation publiée mardi 11 octobre par les Nations unies.

Plus jeune pays de la planète, en proie à des violences à caractère politico-ethnique et à une instabilité chronique depuis son indépendance du Soudan en 2011, le Soudan du Sud subit des inondations pour la quatrième année consécutive, et celles-ci touchent désormais neuf de ses dix États, indique le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha) dans une note de situation.

Selon les informations disponibles, "ces inondations ont tué du bétail et détruit des cultures, emporté des routes et des ponts, détruit des maisons, des écoles et des infrastructures de santé, et submergé puits de forages et latrines, contaminant ainsi des sources et faisant peser des risques de maladies d'origine hydrique", écrit l'Ocha.

Deux camps de déplacés menacés

Dans l'État de l'Unité (dans le nord du pays), une des régions les plus touchées, la montée des eaux a provoqué dimanche la rupture de digues en deux endroits, menaçant d'inondation deux camps de déplacés et une base de la Mission de l'ONU au Soudan du Sud (Minuss), indique l'Ocha.

Dans le Bahr el-Ghazal (État de l'ouest du pays), les pluies torrentielles ont provoqué l'effondrement d'un pont clé, coupant la voie d'acheminement de l'aide d'urgence à des populations déjà fortement mises à l'épreuve, ajoute la note.

Dans sa note de situation précédente, l'Ocha estimait que quelque 386 000 personnes étaient touchées par les inondations, dans sept États du pays.

Selon la Banque mondiale, 80 % des 11 millions d'habitants du Soudan du Sud vivaient en état d'"extrême pauvreté" en 2018.

Avec AFP

