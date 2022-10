Ce qu'il faut retenir de l'actualité africaine de la semaine du 10 octobre

Récap

• "J'ai le sentiment que, ensemble, nous avons avancé" vers "un partenariat renouvelé, inscrit dans la durée et qui profitera à nos jeunesses". Élisabeth Borne a dressé un bilan positif, lundi 10 octobre, de son voyage de deux jours en Algérie. Outre la signature de douze accords de coopération industrielle, technologique, éducative et culturelle, la Première ministre française et son homologue, Aïmene Benabderrahmane, ont aussi inauguré un Forum d'affaires franco-algérien afin d'impulser "une nouvelle dynamique" dans les échanges économiques entre les deux pays.

• Les inondations qui touchent le Nigeria depuis début juin, considérées comme les plus meurtrières de la décennie, ont fait plus de 500 morts et forcé 1,4 million d'habitants à fuir leur foyer, ont annoncé les autorités mercredi 12 octobre. Plus de 45 000 maisons et 70 000 hectares de terres agricoles ont également été complètement détruits faisant craindre une aggravation de l'insécurité alimentaire et de l'inflation.

• Des assises nationales s'ouvrent vendredi 14 octobre au Burkina Faso pour nommer un président de transition, deux semaines après un deuxième putsch en huit mois qui a porté au pouvoir le capitaine Ibrahim Traoré. Ses partisans souhaitent qu'il soit désigné, en dépit de sa volonté affichée de ne pas l'être. Ces assises rassembleront des représentants de l'armée et de la police, des organisations coutumières et religieuses, de la société civile, des syndicats, des partis et des déplacés internes victimes des attaques jihadistes qui frappent le pays depuis 2015.

Soldats ivoiriens détenus au Mali : Alassane Ouattara face aux critiques de l’opposition

Depuis trois mois, un contingent de soldats ivoiriens est détenu à Bamako, accusé par la junte malienne d’être des mercenaires. Alors que le président Alassane Ouattara salue des progrès dans les négociations, la gestion de la crise suscite critiques et controverses au sein de la classe politique ivoirienne. Décryptage.

Un jeune ingénieur construit la première voiture "made in Togo"

Sourou-Edjareyo Malazouwe, mécanicien togolais de 25 ans, a créé sa propre voiture à partir de matériaux recyclés. Il aura fallu un an à cet ingénieur autodidacte pour mener à bien son projet. Il est maintenant en train de créer un deuxième véhicule.

Au Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno a officiellement été désigné comme président à l'issue d'un dialogue national. Alors que l'opposant Succès Masra avait été approché mardi 11 octobre pour le poste de Premier ministre, c'est finalement Saleh Kebzabo, opposant historique au président Idriss Déby Itno qui a été nommé à ce poste mercredi. L'éclairage d'Amin Idriss, analyste politique et spécialiste du Tchad.

