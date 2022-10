Manifestations sanglantes au Tchad : autorités et opposition se renvoient la responsabilité

01:55 Des manifestants à Moundou, au Tchad, le 20 octobre 2022. © Hyacinthe Ndolenodji, via Reuters

Texte par : Kalidou SY 1 mn

Deux jours après les sanglantes manifestations au Tchad, autorités et opposition se renvoient la responsabilité des violences dans la capitale et certaines villes du pays, qui ont fait une "cinquantaine" de morts et "plus de 300 blessés" selon un dernier bilan des autorités.