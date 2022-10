Côte d’Ivoire : Charles Blé Goudé annonce qu’il rentrera fin novembre dans son pays

Charles Blé Goudé, ancien ministre et fervent soutien de Laurent Gbagbo, a annoncé lundi qu'il rentrerait en Côte d'Ivoire le 26 novembre, "pour participer à la réconciliation", après son acquittement l'an dernier par la justice internationale.

Publicité Lire la suite

L’homme politique ivoirien Charles Blé Goudé, acquitté l'an dernier par la justice internationale, a annoncé lundi 24 octobre qu'il rentrerait en Côte d'Ivoire dans un mois.

"Je vais revenir dans mon pays le 26 novembre et participer à la réconciliation si chère à mes compatriotes", a déclaré à l'AFP l’homme de 50 ans, considéré comme un pilier du régime de l'ex-président Laurent Gbagbo dont il s'est éloigné aujourd'hui.

Cette date a été arrêtée après une rencontre lundi entre une délégation du parti de Charles Blé Goudé et le chef de cabinet du président ivoirien Alassane Ouattara.

"Il a été convenu avec les autorités ivoiriennes que Charles Blé Goudé sera de retour en Côte d'Ivoire le 26 novembre 2022", confirme un communiqué du parti qu'il préside, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (Cojep).

"Le Cojep se réjouit de cet épilogue heureux. Fidèle à sa culture républicaine, le Cojep voudrait réitérer sa gratitude aux autorités ivoiriennes, singulièrement au président de la République", poursuit le texte.

Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo ont été définitivement acquittés en mars 2021 par la CPI de La Haye de crimes présumés pendant la crise post-électorale de 2010-2011.

A l'époque, la victoire à la présidentielle d'Alassane Ouattara, contestée par Laurent Gbagbo, avait débouché sur une crise post-électorale qui avait fait environ 3 000 morts et conduit à l'arrestation de ce dernier en avril 2011.

Charles Blé Goudé avait, lui, été arrêté en 2013 au Ghana, puis transféré à la Haye en 2014 après plusieurs mois en résidence surveillée à Abidjan.

Surnommé le "général de la rue", pour sa capacité à mobiliser les foules, et notamment la jeunesse, il était le leader du mouvement nationaliste pro-Gbagbo des Jeunes patriotes.

Discours de "paix"

Si Laurent Gbagbo a pu rentrer en juin 2021 en Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé n'avait pu en faire de même, faute de passeport qu'il a obtenu en mai. Depuis, il attendait un feu vert de la présidence ivoirienne.

Si ses intentions politiques de ne sont pas encore claires, Charles Blé Goudé se présente depuis sa sortie de prison comme un "rassembleur", au-delà des clivages politiques.

Il a plusieurs fois exprimé sa "gratitude et sa reconnaissance" au président Alassane Ouattara. Et il n'a pas rejoint le Parti des peuples africains – Côte d'Ivoire (PPA-CI), la nouvelle formation politique lancée par Laurent Gbagbo il y a un an.

"Je veux retourner dans mon pays. Je veux aller parler aux miens. Mais moi, je ne veux pas être un chef de clan. Je demande pardon à ceux avec qui je me suis brouillé, et ceux avec qui je n'ai pas la même vision politique. Je veux qu'on tourne la page dans notre pays", déclarait-il en avril 2021 sur RFI.

"Le seul programme que j'ai actuellement en tête, c'est de faire une tournée de paix en Côte d'Ivoire, pour surtout remercier d'abord mes partisans qui ont beaucoup souffert, qui m'ont soutenu. Puis ensuite, aller aussi parler avec ceux avec qui je m'étais brouillé. Je veux rentrer en Côte d'Ivoire sur la base de la paix", avait-il insisté.

Comme Laurent Gbagbo, il a été condamné par contumace en Côte d'Ivoire à 20 ans de prison pour des faits liés à la crise post-électorale.

Laurent Gbagbo a obtenu en août une grâce présidentielle dans cette affaire.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne