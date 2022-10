Ce qu'il faut retenir de l'actualité africaine de la semaine du 24 octobre

RÉCAP

• Au moins onze civils ont été tués samedi 22 octobre dans l'ouest du Niger lors de l'attaque de trois camions et une moto par des jihadistes présumés, près du Mali, dans la zone dite des "trois frontières".

• Le président de la RD Congo, Félix Tshisekedi, a été désigné mardi 25 octobre "facilitateur" dans la crise tchadienne par la Communauté des États d'Afrique centrale (CEEAC) réunie à Kinshasa. Ce sommet extraordinaire sur le "processus de transition politique au Tchad", en présence du dirigeant tchadien Mahamat Idriss Déby Itno, a été organisé à l'invitation de Félix Tshisekedi, président en exercice de la CEEAC, quelques jours après des manifestations qui ont fait une cinquantaine de morts au Tchad.

• Un manifestant prodémocratie a été tué mardi 25 octobre au Soudan où des milliers de personnes ont défilé pour dire "non au pouvoir militaire", un an jour pour jour après le putsch qui a plongé le pays dans le chaos.

• Rebelles de la région du Tigré et gouvernement éthiopien ont repris mercredi 26 octobre leurs discussions en Afrique du Sud pour "trouver une solution pacifique et durable" au conflit qui ravage le nord de l'Ethiopie depuis près de deux ans.

La bataille d'El Alamein, un tournant de la Seconde Guerre mondiale ?

Il y a 80 ans, en octobre 1942, débutait la seconde bataille d'El Alamein, en Égypte, un épisode de la guerre du désert considéré comme l'un des tournants de la Seconde Guerre mondiale. Cette bataille marque une victoire importante des Alliés menée par le général Montgomery face à l'Afrikakorps du maréchal Rommel. Récit.

Au Gabon, le potentiel immense des ressources en métaux est aussi un risque

Moanda contiendrait 25 % des réserves mondiales de manganèse. De nombreux métaux précieux au Gabon représentent une manne en devenir, mais il y a une crainte pour la population : une malédiction semblable à celle associée à l'exploitation de l'or noir dans nombre d’autres pays où cette richesse a échappé aux locaux.

Direction le quartier populaire d'Abobo dans la capitale économique ivoirienne. C'est là que vit Massandjé Cissé. Depuis 10 ans, cette mère de famille s'occupe des enfants des rues qu'on appelle microbes. Ces jeunes, tombés dans l'extrême délinquance, terrorisent la population une fois la nuit tombée. Loin de les stigmatiser, celle qui est surnommée maman microbe, les traite avec considération et affection comme si c'était ses propres enfants.

Et pour finir la semaine, "À l'Affiche" a reçu Soul Bang's et Manamba Kanté pour parler de leur tournée européenne. Le couple le plus célèbre de la musique guinéenne raconte aussi son engagement pour la scolarisation des enfants.

