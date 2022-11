Manifestations en RDC : "Nous, les jeunes, sommes prêts à combattre l'ennemi Rwanda"

REPORTAGE

Plusieurs milliers de Congolais en colère ont manifesté lundi à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, contre le Rwanda, accusé par Kinshasa de soutenir les rebelles du M23. Les journalistes Aurélie Bazzara-Kibangula et Justin Kabumba ont rencontré certains d'entre eux.

Des chants pour crier leur colère contre le Rwanda voisin. Plusieurs milliers de Congolais ont manifesté lundi 31 octobre à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, contre Kigali, accusé par Kinshasa de soutenir les rebelles du M23 qui continuent de gagner du terrain dans l'est du pays. La semaine dernière, le groupe armé a pris le contrôle de Kiwanja et Rutshuru centre, deux localités situées sur une route stratégique qui dessert Goma.

Dans le cortège, ces jeunes Congolais se disent prêts à combattre aux côtés des forces congolaises pour stopper l'avancée des rebelles. "Nous, les jeunes nous sommes prêts à combattre l'ennemi Rwanda, la communauté internationale, assène Alexis Kambale, un manifestant. Nous faisons face aux guerres imposées par le Rwanda et l'Ouganda."

Un autre jeune poursuit : "Nous demandons au gouvernement de nous donner des armes pour combattre, s'il n'est pas capable de combattre. Nous avons la force, nous pouvons le faire. Eux ils ont échoué. Nous sommes prêts à mourir pour notre pays au lieu de nous faire tuer par d'autres."

Un reportage d'Aurélie Bazzara-Kibangula et Justin Kabumba.

