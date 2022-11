L'Éthiopie et les rebelles du Tigré s'accordent sur "une cessation des hostilités"

Getachew Reda, porte parole du Front de libération du peuple du Tigré, le 2 novembre 2022. © Phil Magakoe, AFP

Après deux ans de conflit, le gouvernement éthiopien et les rebelles du Tigré ont accepté mercredi une "cessation des hostilités" sous l'égide de l'Union africaine, en Afrique du Sud. Depuis novembre 2020, le conflit a déplacé plus de deux millions d'Éthiopiens et plongé des centaines de milliers de personnes dans des conditions proches de la famine.