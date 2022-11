Ce qu'il faut retenir de l'actualité africaine de la semaine du 31 octobre

Après avoir repris les armes en décembre 2021, le M23 gagne du terrain dans le Nord-Kivu en République démocratique du Congo (RDC). Les rebelles ont notamment atteint ces derniers jours Rumangabo, siège d'une base de l'armée congolaise, et menacent désormais la ville de Goma. Pour contrer cette offensive, le Kenya a annoncé mercredi le déploiement de troupes dans le cadre d'une intervention militaire régionale.

La junte au pouvoir en Guinée a ordonné jeudi des poursuites judiciaires contre l'ex-président Alpha Condé, 84 ans, ainsi que des dizaines d'anciens hauts dirigeants, dont l'ex-Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana. Ils sont attaqués pour "faits présumés de corruption, enrichissement illicite, blanchiment d'argent, faux et usage de faux en écriture publique, détournement de deniers publics et complicité".

Après deux ans de conflit, le gouvernement éthiopien et les rebelles du Tigré ont accepté mercredi une "cessation des hostilités" sous l'égide de l'Union africaine, en Afrique du Sud. Depuis novembre 2020, le conflit a déplacé plus de deux millions d'Éthiopiens et plongé des centaines de milliers de personnes dans des conditions proches de la famine.