L'opération Torch, un "premier débarquement allié réussi" pourtant oublié des manuels d'histoire

IL Y A 80 ANS

© Wikimedia / U.S. National Archives and Records Administration

Le 8 novembre 1942, les Alliés débarquaient en Afrique du Nord, au Maroc et en Algérie alors sous domination du régime de Vichy. Surnommé "opération Torch", cet événement majeur de la Seconde Guerre mondiale a été couronné de succès, mais reste peu connu du grand public.

"Brusquement, les sirènes retentirent ; je les entendais pour la première fois en Afrique du Nord. Puissant, leur bruit recouvrait la ville. Tout s’éteignit brutalement, ce fut l’obscurité totale. Quelques minutes après, nous vîmes un avion biplan, à train de roues fixes, volant au ras de l’eau, lâcher un rideau de fumée. Je sus enfin quelle était sa nationalité : c’était un Américain." Dans la nuit du 7 au 8 novembre 1942, le soldat Louis Laplace est en première ligne à Alger pour assister à l’opération Torch. Membre des forces terrestres antiaériennes de l’armée française du régime de Vichy, il fait face aux forces alliées qui viennent de lancer leur débarquement en Algérie et au Maroc.

Cette opération est actée quelques mois plus tôt à l’été 1942 par les Américains et les Britanniques. "Cette décision tient aux difficultés britanniques dans la 'bataille du désert', avec des défaites à Gazala et à Tobrouk, en Libye, en juin 1942. De plus, le Premier ministre anglais, Winston Churchill, est mis sur la sellette par un vote de censure au Parlement britannique. Il s’en faut de peu pour que cela aboutisse à un désastre politique", décrit l’historien Tramor Quemeneur, auteur de "8 novembre 1942. Résistance et débarquement allié en Afrique du Nord" (éd. du Croquant). "De ce fait, les États-Unis décident de venir en aide à leur allié anglais en difficulté en Afrique du Nord, tout en créant un 'second front' en Méditerranée, où les Anglais ont des intérêts."

Le rôle de la Résistance locale

Pour mener à bien ce projet, les Alliés décident de s’appuyer sur la Résistance locale, qui est encore à l’époque disparate et mal organisée alors que l’opinion publique est majoritairement favorable aux thèses vichystes. "La Résistance est quasiment inexistante parmi les Européens d’Afrique du Nord, le pétainisme y est triomphant et l’Algérie en particulier constitue une sorte de proconsulat vichyste, ce qui ne signifie pas que l’on y soit favorable aux Allemands ou au nazisme", résume l’historien Jean-Marie Guillon, professeur émérite à l’université d’Aix-Marseille.

Les Américains et les Britanniques peuvent cependant compter en Algérie sur un groupe de quelques centaines de personnes qui leur est favorable et qui s’est constitué dès l’automne 1940. La très grande majorité d’entre eux sont de jeunes juifs qui ne supportent pas les mesures antisémites prises par le maréchal Pétain et son gouvernement, comme l’étudiant en médecine José Aboulker, qui devient la figure de ce réseau à Alger. Épaulé par le résistant royaliste Henri d’Astier de La Vigerie, il donne "des renseignements tactiques pour faciliter le débarquement anglo-américain", comme le souligne Tramor Quemeneur.

L’étudiant en médecine José Aboulker. Wikimedia Commons

Le plan de l’opération Torch se compose finalement de quelque 107 000 hommes (84 000 Américains et 23 000 Britanniques, bénéficiant de 200 bâtiments de guerre, 110 navires de transport et d’une importante couverture aérienne). Au total, neuf sites sont retenus sur les côtes d’Afrique du Nord, six au Maroc et trois en Algérie.

À Alger, la Résistance, composée d’environ 400 personnes, permet de mettre hors d’état de nuire les forces vichyistes. Elle s'empare des points stratégiques administratifs et militaires et arrête les principaux chefs militaires, y compris le général Juin, commandant en chef des forces en Afrique du Nord, et l'amiral Darlan, commandant en chef de l'armée française, qui se trouve par hasard sur place ce jour-là.

Le débarquement de la Royal Navy sur une plage d'Oran, en novembre 1942. Imperial War Museum / Wikimedia Commons

Des combats très durs

Dans les autres secteurs, la situation se révèle plus compliquée et la lutte plus acharnée. "Là, les combats ont été très durs : en trois jours, on compte 1 827 morts et 2 717 blessés", détaille Tramor Quemeneur. "À Oran et au Maroc, les forces vichystes ont reçu l’ordre de se battre, ce qu’elles ont fait. À Oran, le plan du débarquement a en partie été éventé par un officier – le lieutenant-colonel Tostain – qui en a parlé à son supérieur, facilitant ainsi l’engagement du combat contre les Alliés. Dès lors, en combattant directement contre les Alliés, la position de Vichy est claire : Vichy est résolument du côté des forces de l’Axe." En réponse à ce débarquement, les Allemands décident d’occuper le 11 novembre 1942 l’ensemble de la France. La zone sud n’existe plus.

Le débarquement américain en novembre 1942, près de la ville marocaine de Safi. National Museum of the U.S. Navy / Wikimedia Commons

En Afrique du Nord, les tractations continuent. Le 22 novembre, les Américains finissent par signer avec l’amiral Darlan, le représentant du maréchal Pétain en Afrique du Nord, un accord de coopération politique et militaire. Il stipule que les forces françaises de Darlan sont considérées comme des alliées à part entière des États-Unis et du Royaume-Uni, tandis que l’intégrité de l’Empire colonial français est reconnue.

"Les Américains ont fini par arriver en Afrique et l’armée d’Afrique a repris le combat", résumera plus tard José Aboulker. Grâce à cette opération, les Alliés peuvent ainsi ouvrir un nouveau front sur le continent africain face aux forces de l’Axe avec, pour première étape, la reconquête de la Tunisie. Pour Tramor Quemeneur, "cela facilite les combats de la 'guerre des Sables' contre le général Rommel, avec l’appui des Français libres : les Alliés savent désormais qu’ils doivent compter avec eux. Mais l’opération Torch prépare surtout la campagne d’Italie et le renversement du régime mussolinien. Désormais, les forces de l’Axe perdent du terrain et deviennent moins puissantes en Méditerranée."

Mais ce débarquement constitue-t-il un virage décisif lors de la Seconde Guerre mondiale ? "Globalement, l’année 1942 représente un tournant majeur de la Seconde Guerre mondiale, et l’opération Torch en constitue un des événements essentiels. Il y a aussi la bataille de Guadalcanal, dans la guerre du Pacifique, et la bataille de Stalingrad, qui est encore en train de se mener fin 1942. L’opération Torch est le premier débarquement allié réussi", répond l'historien. Son confrère britannique de l'Université d'Exeter Richard Overy se veut, lui, un plus modéré. "Malgré l’opération Torch, il y avait encore un long chemin avant la victoire alliée", estime-t-il. "La seule façon de l’atteindre sur le front de l’Ouest était un débarquement depuis les côtes britanniques et une victoire dans la bataille de l’Atlantique. Torch y a peu contribué sauf en montrant les failles de la doctrine de la guerre amphibie et le besoin d’introduire des améliorations."

Un pan oublié de l’histoire de France

Quatre-vingts ans plus tard, cet événement est en tout cas peu présent dans la mémoire collective. À la tête de l’association Les compagnons du 8 novembre 1942 – qui met en lumière le rôle de la Résistance locale lors de l’opération Torch –, Nicole Cohen-Addad le constate tous les jours : "J’ai fait une étude sur les manuels scolaires en France. Si on en parle, il y a une seule ligne. Sinon, il n’y a rien." Selon cette fille de l’un du "groupe des 400", cet oubli est dû à l’écartement du général de Gaulle de cette opération : "Il n’y a pas participé et n’en a pas été informé."

Un avis partagé par Tramor Quemeneur. "Ces événements perturbaient la lecture gaulliste de la Seconde Guerre mondiale : le général de Gaulle y jouait un rôle secondaire. Il n’était pas encore reconnu par les Alliés", explique-t-il. "D’autre part, y ont participé quelques figures très controversées, en particulier celle d’André Achiary (un commissaire chargé de neutraliser les personnalités civiles collaborationnistes à Alger, NDLR). Celui-ci a joué un rôle central dans la répression de mai-juin 1945 à Guelma, dans l’Est algérien, ce qui a conduit à la mort de près de 20 000 Algériens. Pendant la guerre d’indépendance, il est devenu un partisan résolu de l’Algérie française jusqu’à basculer en faveur de l’OAS à la fin du conflit. Cette personne a en partie jeté le discrédit sur les résistants, alors qu’en grande majorité, ils ne sont pas sulfureux."

Pour ce spécialiste de l’Afrique du Nord, l’opération Torch souffre aussi d’une marginalisation de l’histoire coloniale : "Cela renvoyait dans l’imaginaire national à la décolonisation, à la perte des colonies et aux déchirements que cela a suscité. Les résistants ont même eu du mal à se faire reconnaître comme tels, de même que les internés dans les nombreux camps d'Afrique du Nord n’ont eu absolument aucune reconnaissance a posteriori du drame qui les a frappés. Mais aujourd’hui, on commence à s’apercevoir de l’importance de ces événements. Il est temps que les choses changent et d’embrasser cette 'histoire globale de la France coloniale', pour paraphraser le titre d’un récent ouvrage."

