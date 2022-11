Challenge App Afrique 2022 : une édition consacrée à l’agriculture

concours

RFI et France 24 lancent la septième édition du Challenge App Afrique, avec pour thème cette année “le numérique au service de l’agriculture durable ”. Ce concours sera porté par les émissions “C’est pas du vent” de RFI et “Afrique Hebdo” de France 24.

L'Afrique, continent qui abrite le plus de terres arables au monde, est aujourd'hui en pleine révolution numérique. De plus en plus de start-up et développeurs y voient le jour et participent ainsi à l’amélioration du quotidien de ses habitants.

Face aux problématiques mondiales comme le réchauffement climatique et les pénuries de matières premières, la création de nouveaux modèles agricoles et agro-alimentaires durables est plus que nécessaire.

RFI et France 24 lancent donc cette édition afin de soutenir le développement d’applications numériques innovantes au service d'une agriculture durable.

Ce challenge est ouvert à tous les entrepreneurs africains. Pour participer, il faut proposer un projet innovant, en français, pertinent, qui puisse être mis en œuvre en Afrique francophone. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 10 janvier 2023 sur appafrique.rfi.fr.

Le lauréat bénéficiera d’un financement de 15 000 € pour le développement de son projet.

Le Challenge App Afrique est une initiative soutenue par Digital Africa, CIRAD, IRD, AIMS, 10.000 Codeurs et Fanaka.

