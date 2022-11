Ce qu'il faut retenir de l'actualité africaine de la semaine du 7 novembre

Récap

En République Démocratique du Congo, la perte de plusieurs localités dans l'est du pays passées sous contrôle de la rébellion du M23 – dont Bunagana, Rutshuru et Kiwandja – a poussé les autorités congolaises a opté pour le renforcement des effectifs des forces armées engagées sur plusieurs fronts contre des groupes armés. Le président Félix Tshisekedi a lancé un appel à mobilisation et, selon l'armée, les jeunes veulent s'enrôler en masse. Le reportage d'Aurélie Bazzara-Kibangul et Justin Kabumba.

COP27 : la Caravane africaine pour le climat veut faire entendre la voix de la société civile

Au sein de la Caravane africaine pour le climat, 375 organisations se sont unies pour recueillir les demandes des citoyens à travers 28 pays du continent. Leurs objectifs : faire écho aux préoccupations des personnes qui souffrent déjà du dérèglement climatique, alerter les décideurs réunis pour la COP27 et mettre en place des solutions concrètes. Les précisions de Sena Alouka, coordinateur de cette initiative inédite et fondateur du mouvement des Jeunes volontaires pour l'environnement.

Paul Biya, quarante ans à la tête du Cameroun : "J'aimerais connaître un autre Président"

Deux générations de Camerounais ont vu le jour sous la présidence de Paul Biya qui a célébré, dimanche 6 novembre, ses quarante ans de pouvoir sans partage. À 89 ans, il est le deuxième chef d'État au monde (monarchies exceptées) à la plus grande longévité encore au pouvoir. Si certains Camerounais, notamment au sein du parti au pouvoir, le RDPC, saluent cette longévité politique, d'autres, souvent chez les jeunes, souhaitent désormais une alternance.

Et pour finir la semaine, RFI et France 24 lancent la septième édition du Challenge App Afrique, avec pour thème cette année "le numérique au service de l'agriculture durable". Ce concours sera porté par les émissions "C'est pas du vent" de RFI et "Afrique Hebdo" de France 24.

