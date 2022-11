RD Congo : combats en cours entre armée et M23, Kenyatta appelle à "déposer les armes"

11:14 Uhuru Kenyatta, ici à Kinshasa le 14 novembre 2022, a mené deux jours de consultations à Kinshasa, pour préparer une prochaine session de pourparlers de paix sur la RD Congo prévus le 21 novembre à Nairobi. © Arsene Mpiana, AFP

Les affrontements entre l'armée congolaise et la rébellion du M23 continuaient lundi dans l'est de la République démocratique du Congo, le médiateur Uhuru Kenyatta appelant les groupes armés actifs dans l'est du pays à "déposer les armes".