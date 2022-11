L'Allemagne prête à retirer ses troupes du Mali d'ici fin 2023

Selon une source gouvernementale, l'Allemagne va retirer ses troupes engagées au Mali dans le cadre de la mission de l'ONU (Minusma) fin 2023. La Grande-Bretagne et la Côte d'Ivoire ont déjà annoncé cette semaine le retrait prochain de leurs contingents.

L'avenir de la Minusma apparaît de plus en plus incertain. L'Allemagne compte retirer ses troupes du Mali "au plus tard fin 2023", mettant fin à leur engagement au sein de la mission de l'ONU dans ce pays, a indiqué mercredi 16 novembre à l'AFP une source gouvernementale sous couvert de l'anonymat.

Cette décision fait l'objet d'un accord de principe au sein du gouvernement allemand et une annonce officielle devrait intervenir mardi prochain, selon cette même source.

Plusieurs pays ont entrepris de réexaminer leur participation à la Minusma en raison de la montée de l'instabilité. Les Occidentaux dénoncent notamment la présence de mercenaires du groupe russe Wagner, venus au Mali à l'appel de la junte qui dirige le pays.

Environ 1 100 soldats de la Bundeswehr participent à la Minusma, lancée en 2013 et visant à renforcer la sécurité dans ce pays d'Afrique de l'Ouest en proie aux attaques jihadistes.

Tensions avec le gouvernement malien

Le mandat des troupes allemandes au Mali court jusqu'à mai 2023. Lors de sa prolongation décidée par le parlement au printemps, les députés avaient pour la première fois intégré une clause de retrait dans le cas où la sécurité des soldats de la Bundeswehr ne serait plus garantie.

La ville de Gao, dans l'est du Mali, abrite le camp principal de l'armée allemande. Les forces allemandes participent notamment à la protection de l'aéroport.

Les vols de reconnaissance de la Bundeswehr pour assurer la sécurité de leurs patrouilles ont connu plusieurs interruptions ces derniers mois en raison de tensions avec le gouvernement malien, ou de problèmes administratifs.

Le gouvernement allemand avait indiqué mi-août disposer d'informations selon lesquelles des Russes étaient présents sur l'aéroport de Gao.

La Grande-Bretagne et la Côte d'Ivoire ont annoncé cette semaine le retrait prochain de leurs contingents au Mali.

La France, principale puissance intervenant militairement au Mali – avec notamment les soldats de la force Barkhane –, avait décidé en février de retirer ses troupes. Les derniers militaires français ont quitté le Mali cet été, après près d'une décennie d'intervention.

