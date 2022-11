Ce qu'il faut retenir de l'actualité africaine de la semaine du 14 novembre

Face aux combats qui se poursuivent en République démocratique du Congo entre l'armée et les rebelles du M23, l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta, facilitateur de la Communauté des États d'Afrique de l'Est (EAC) pour la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, a appelé en début de semaine à Goma les groupes armés à "déposer les armes".