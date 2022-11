OR BRUN

La Côte d’Ivoire et le Ghana à la rescousse des planteurs de cacao

01:45 Les multinationales imposent des programmes de durabilité du cacao sans tenir compte des frais que cela engendre pour le producteur. © Capture d'écran France 24

Texte par : Ange NOMENYO 4 mn

La tension monte entre les multinationales et les deux plus grands producteurs mondiaux de cacao. La Côte d’Ivoire et le Ghana reprochent aux industriels de l’or brun de ne pas respecter le montant des primes destinées aux planteurs, contraints de suivre de nouvelles normes. Les deux pays ont fixé un ultimatum aux entreprises du secteur, qui ont jusqu’au 20 novembre pour verser cette subvention sous peine de mesures de rétorsion.