Ce qu'il faut retenir de l'actualité africaine de la semaine du 21 novembre

Autre moment fort de l'actualité africaine cette semaine, la signature d'un cessez-le-feu, mercredi, entre la RDC et le M23 lors d'un mini-sommet organisé à Luanda, la capitale angolaise. Cependant, beaucoup de doutes subsistent sur la capacité de cet accord à faire cesser les combats dans l'est de la RDC, alors que les rebelles menacent la ville de Goma.

Le M23 a notamment déclaré ne pas "se sentir vraiment concerné" par cet accord. Autre point faible : l'absence à Luanda du président rwandais Paul Kagame représenté par son ministre des Affaires étrangères, Vincent Biruta.

Kinshasa accuse depuis de nombreuses années Kigali de soutenir cette rébellion à majorité tutsie. Patrick Muyaya, le ministre de la Communication de la RDC, a d'ailleurs assuré sur l'antenne de France 24 que "le M23, depuis le début des hostilités, est représenté par le Rwanda".

Des affirmations démenties le lendemain par le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais. "Le Rwanda n'est pas le porte-parole du M23. C'est toujours ce genre d'assertion qui a conduit à ce que les résolutions ne soient pas appliquées", a ajouté Alain Mukuralinda.

Sur Twitter, plusieurs publications partagent des images d'un avion militaire français sur le tarmac d'un aéroport de la République démocratique du Congo en affirmant que la France livre des armes aux rebelles du M23. En réalité, il s'agit d'un simple problème technique. Et ce n'est pas la première fois que Paris est ciblée par ce type d'accusations dans la région.

Les mercenaires de Wagner, présents dans plusieurs pays africains, notamment en Centrafrique, tête de pont des ambitions russes sur le continent, font l'actualité cette semaine avec un rapport de "All Eyes on Wagner". Ce collectif, qui dénonce les exactions commises par le groupe paramilitaire au Mali, dénombre ainsi au moins 23 cas d’assassinats et de violation des droits des droits humains. Par ailleurs, le Parlement Européen vient de voter un texte qualifiant la Russie d’État "promoteur du terrorisme".

Les deux-roues électriques ont le vent en poupe chez les motos-taxis du Bénin et du Togo

Finis les bruits assourdissants des pots d'échappements et la fumée noire qui s'en échappe, les conducteurs de motos-taxis sont de plus en plus nombreux à troquer leurs engins fonctionnant à l'essence pour des motos électriques plus respectueuses de l'environnement et plus avantageuses sur le plan économique.

03:21 Au Bénin, les conducteurs de motos-taxis troquent leurs engins essence pour des véhicules électriques AFP - YANICK FOLLY

