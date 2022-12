Ce qu'il faut retenir de l'actualité africaine de la semaine du 28 novembre

Récap

Après neuf années passées dans l'antre de la justice internationale, à La Haye, Charles Blé Goudé, pilier du régime de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, est rentré le 26 novembre en Côte d’Ivoire. Ce retour qu'il souhaitait "sobre" a finalement été marqué pour une grande fête triomphale à Yopougon, une commune populaire d'Abidjan.

À Goma, des centaines de personnes ont défilé le 1er décembre en RD Congo. Malgré l'interdiction de manifester, ils ont été nombreux à se réunir avant d'être dispersés par les forces de l’ordre. Les protestataires réclament, entre autre, la levée de l'embargo sur les armes dans le pays.

Au moins 15 personnes ont péri dimanche dans l'éboulement d'un pan d'une colline sur laquelle une foule assistait à un hommage funéraire dans un quartier populaire de Yaoundé, la capitale camerounaise.

Le sort du président sud-africain Cyril Ramaphosa mobilise, toutes les attentions, après la publication, mercredi, d'un rapport affirmant qu'il "a pu commettre" des "violations et des fautes", dans le cadre d'un scandale autour d'un cambriolage qui l'empoisonne depuis des mois.

Aux Comores, l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi, jugé pour haute trahison par la Cour de sûreté de l'État, a été condamné le 28 novembre à la réclusion à perpétuité. Les décisions de cette juridiction spéciale ne peuvent pas faire l'objet d'appel.

La harissa, fameuse purée de piments rouges confectionnée en Tunisie, a été inscrite jeudi au patrimoine immatériel de l'humanité. Elle a rejoint le raï algérien lui aussi inscrit dans la prestigieuse liste quelques heures plus tôt.

Au Maroc, les Lions de l'Atlas, qui ont battu le Canada lors de la troisième journée (1-2), ont pris la tête de la poule et se sont qualifiés pour la deuxième fois en huitième de finale de l'histoire après 1986, pour la plus grande fierté des supporters marocains.

Et pour finir, la joie des supporters sénégalais à Dakar et à Doha qui voient leur équipe nationale qualifiée pour les huitièmes de finale du Mondial-2022 en battant l'Équateur 2 à 1 lors de la troisième et dernière journée du groupe A. Le champion d'Afrique en titre, qui devait absolument gagner pour se qualifier, s'est imposé grâce à un penalty d'Ismaïla Sarr juste avant la mi-temps, puis par Kalidou Koulibaly.

Ouverture du procès de Grand-Bassam

Le procès de quatre des accusés de l'attentat de la ville balnéaire de Grand-Bassam perpétré en 2016, s'est ouvert le 30 novembre, à Abidjan. Revendiquée par la branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), cette première attaque jihadiste commise en Côte d'Ivoire avait fait 19 morts civils, dont des ressortissants européens. Nos correspondants sont allés à la rencontre de victimes. Reportage signé Sadia Mandjo, Sophie Lamotte, Damien Koffi et Caroline Dumay.

Maurice, l'île aux mille saveurs

Rougail de poisson, briani ou encore dholl puri... la cuisine de l'Île Maurice offre un véritable melting-pot de saveurs délicieuses. On en parle avec l'une de ses ambassadrices : Kristel Froger, créatrice culinaire, fondatrice du média "L'atelier de Kristel" et autrice du livre "Easy île Maurice – les meilleures recettes de mon pays" (éditions Mango). Elle nous parle des plats incontournables, de ses recettes coups de cœur et partage ses idées pour les fêtes de fin d'année.

Lounis Aït Menguellet, légende vivante de la musique et de la poésie kabyle

Dans ce nouveau numéro de "À l’Affiche", Louise Dupont revient sur le concert exceptionnel de Lounis Aït Menguellet à Paris. Légende vivante dans son pays natal, l'Algérie, le chanteur a donné ses lettres de noblesse à la musique et à la poésie kabyle.

L’huile de figue de Barbarie, un trésor pour la Tunisie

Sur la route qui mène à Zelfen, dans le centre-ouest de la Tunisie, le paysage est dominé à perte de vue par des champs de figuiers de barbarie. Ses graines sont transformées en huile, faisant émerger une nouvelle filière de produits cosmétiques et donc une source économique.

