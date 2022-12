TotalEnergies devant la justice pour son méga-projet d'oléoduc en Afrique de l'Est

"Bombe climatique"

Assigné en justice par plusieurs ONG pour son projet pétrolier controversé en Tanzanie et en Ouganda, TotalEnergies comparaît mercredi devant la justice française. Les associations reprochent à la multinationale des manquements à son "devoir de vigilance" dans la mise en œuvre du chantier critiqué dans le monde entier pour son impact dévastateur sur l'environnement et les populations locales.

C'est un projet qualifié de "bombe climatique" par ses opposants. Après trois années de bataille procédurale, TotalEnergies doit comparaître mercredi 7 décembre devant le tribunal judiciaire de Paris.

Prévue le 12 octobre, l'audience avait été reportée à la demande des associations ougandaises et françaises, qui poursuivaient la multinationale pour les conséquences environnementales de ce projet et les violations des droits humains qui en découlent. Les ONG Survie et les Amis de la Terre réclamaient alors plus de temps pour étudier des pièces du dossier transmises à la dernière minute par le géant pétrolier et gazier.

Dans le viseur des associations environnementales, deux chantiers colossaux étroitement liés : le projet Tilenga, un forage de 419 puits en Ouganda, dont un tiers dans le parc naturel des Murchison Falls, et le projet Eacop (East African Crude Oil Pipeline), le plus long oléoduc chauffé au monde, qui traverse la Tanzanie sur près de 1 500 km, franchissant plusieurs aires naturelles protégées.

"L'oléoduc va traverser un certain nombre d'écosystèmes fragiles, le bassin du lac Victoria et, en Tanzanie, d'autres zones, notamment des zones humides et des écosystèmes protégés", expliquait en 2021 Juliette Renaud des Amis de la Terre, l'une des deux associations françaises au cœur de la procédure. Selon l'ONG, le projet représente "une grande menace sur la biodiversité et sur les ressources en eau en Ouganda et en Tanzanie".

Faire taire la résistance

Devant la justice française, les opposants au projet devraient faire valoir le manquement au "devoir de vigilance" de la multinationale. Adoptée en 2017 à la suite de l’effondrement de l’immeuble Rana Plaza au Bangladesh, dans lequel plus de 1 100 ouvriers ont perdu la vie, cette loi engage la responsabilité des entreprises en cas de "risques d’atteintes graves aux droits humains et à l’environnement, y compris lorsqu’elles sont commises par leurs filiales directes ou indirectes, en France et dans le reste du monde".

De son côté, Total assure dans un communiqué que "son plan de vigilance est mis en œuvre de manière effective [...] afin de respecter les droits des communautés locales et d’assurer le respect de la biodiversité". Insuffisant pour le monde associatif qui demande au juge civil de condamner la multinationale à une astreinte financière jusqu'au respect de ses obligations.

Le collectif Stop Eacop, qui réunit organisations africaines et internationales opposées au projet, devrait s'appuyer sur plusieurs rapports édifiants publiés ces derniers mois, qui contredisent les bonnes intentions affichées par TotalEnergies. Selon plusieurs enquêtes de terrain, la multinationale mène avec la complicité des autorités locales des campagnes de menaces et d'intimidations envers les agriculteurs expropriés ou contraints de renoncer à exploiter leurs terres.

Des violations des droits humains dénoncées au mois de septembre par le Parlement européen, qui s'inquiétait également de "détentions arbitraires" de militants ayant osé s'opposer au projet. Les eurodéputés avaient alors adopté à une large majorité une résolution d'urgence demandant à TotalEnergies de reporter le chantier.

TotalEnergies joue la transparence

Face aux critiques venues du monde entier, le groupe français a récemment décidé de jouer la transparence. Le géant pétrolier et gazier a ouvert les portes de son chantier pharaonique en Ouganda à une équipe de journalistes de France télévisions.

"On essaie au maximum de minimiser l'impact sur le terrain, sur l'environnement et sur les communautés", assure le responsable du chantier avant d'ajouter : "De toute façon, si ce n'est pas la France, si c'est pas l'Europe qui le fait, ce sera les Chinois et cela sera à mon avis encore différent".

Au cours de leur reportage, les journalistes sont également allés à la rencontre des personnes expropriées. Si Total vante un projet "exemplaire", promettant de dédommager tout le monde, de nombreux agriculteurs se plaignent de n'avoir rien reçu ou alors se sont vus proposer des sommes dérisoires.

"Ils voulaient nous donner 3 000 euros mais je ne veux pas de cet argent. Cette somme n'est pas suffisante pour me reloger ou reconstruire une maison quelque part", affirme Mugisha Jealousy, un agriculteur qui assure avoir subi des pressions de la part des autorités ougandaises.

Selon les calculs de la coalition "Stop Eacop", 118 000 personnes ont été partiellement ou totalement expropriées à cause de ce projet censé faire de l'Ouganda un nouvel eldorado pétrolier.

Au total, les projets de forages et de construction de l'oléoduc représentent un investissement de 10 milliards de dollars. La mise en production est prévue en 2025 pour une durée de vingt-cinq ans, avec un pic de production estimé à 230 000 barils par jour.

