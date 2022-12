Mali : le journaliste français Olivier Dubois détenu depuis vingt mois

Le journaliste Olivier Dubois est détenu par un groupe jihadiste au Mali depuis 20 mois. Le 8 avril 2021, Ie Français était enlevé et pris en otage alors qu'il devait interviewer un cadre du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Jnim). Chaque 8 du mois, France 24 communique sur son enlèvement.

Olivier Dubois est toujours retenu quelque part dans le nord du Mali depuis le 8 avril 2021. Le journaliste français, qui travaillait notamment pour Libération, Le Point et Jeune Afrique est en captivité depuis 20 mois.

Sa compagne Déborah lui a délivré ce message, diffusé sur les antennes de RFI et de France 24 : "Olivier, j'espère que tu vas bien. Nous, on s'accroche, toujours grâce à toi et à l'amour qu'on te porte. Gigi a un appareil dentaire, elle a 16,3 de moyenne générale. Ça, c'est pour te rendre fier. Saël porte des lunettes. Tout le monde lui répète qu'il a la même tête que toi. Il se débrouille très bien en lecture. Et moi je suis là, je ne perds ni confiance, ni espoir."

Il est impossible pour le moment de connaître ses conditions de détention. On sait qu'il était allé interviewer un chef jihadiste à Gao, dans le nord du Mali. Il est depuis retenu en otage par le Jnim (selon l'acronyme arabe) le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, affilié à Al-Qaïda.

Olivier Dubois est apparu dans deux vidéos, deux preuves de vie, dans lesquelles il explique lui-même être aux mains de ce groupe lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Dans l’attente de sa libération, France 24 s’est engagé à lui adresser des messages chaque 8 du mois.

