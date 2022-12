Ce qu'il faut retenir de l'actualité africaine de la semaine du 12 décembre

Un sommet Afrique s'est tenu de mardi à jeudi, à Washington. La sécurité alimentaire, le changement climatique et les enjeux de démocratie et de gouvernance ont été au cœur de cette rencontre de trois jours, destinée à renforcer les liens entre les États-Unis et le continent, face à la concurrence de la Chine et de la Russie. Joe Biden a notamment promis un financement de 55 milliards de dollars sur trois ans pour l'Afrique.