Ce qu'il faut retenir de l'actualité africaine de la semaine du 2 janvier

Les Béninois sont convoqués aux urnes dimanche pour élire leurs députés. Sept partis politiques, dont trois se réclamant de l'opposition, participent à ce scrutin, quatre ans après les dernières législatives organisées dans le pays. Le scrutin avait été marqué par une participation historiquement basse et suivi d'une répression meurtrière.

Une enquête a été ouverte lundi au Burkina Faso après la découverte des corps de 28 personnes à Nouna, dans le nord-ouest du pays. Selon une organisation de défense des droits humains, ce massacre a été perpétré par des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), des supplétifs de l'armée dont la junte militaire souhaite renforcer les effectifs pour lutter contre les violences jihadistes.

Conflit au Tigré : l'Éthiopie s'efforce de consolider une paix encore fragile

Les signes de normalisation des relations entre les autorités d'Addis-Abeba et l'ancienne zone rebelle du Tigré se sont multipliés depuis l’accord de paix signé le 2 novembre dernier. Des perspectives réjouissantes qui laissent toutefois entrevoir quelques interrogations.

Redwan Hussein (à gauche), représentant du gouvernement éthiopien, et Getachew Reda (à droite), représentant du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), signent l'accord de paix le 2 novembre 2022 à Pretoria, en Afrique du Sud. © Phill Magakoe, AFP

Au Tchad, le gouvernement affirme avoir déjoué une "tentative de déstabilisation"

Le gouvernement tchadien a accusé jeudi des officiers de l'armée de "tentative de déstabilisation". Les responsables présumés, avec à leur tête le militant des droits de l'Homme Baradine Berdei Targuio, ont été interpellés et inculpés.

Les "tirailleurs sénégalais" pourront rentrer chez eux sans perdre le minimum vieillesse

Le destin broyé des "tirailleurs sénégalais", ces hommes ayant combattu pour la France, sort de l’oubli. Alors qu'ils sont le sujet du film "Tirailleurs", avec Omar Sy, sorti mercredi en France, la trentaine de membres encore vivants de cet ancien corps d’artillerie colonial pourront enfin bénéficier du versement de leur minimum vieillesse en vivant dans leurs pays respectifs.

Au Sénégal, nouvelle manifestation pour demander la libération du journaliste Pape Alé Niang

À Dakar, une centaine de personnes s'est rassemblée mercredi pour réclamer la libération du journaliste Pape Alé Niang, renvoyé en prison depuis deux semaines pour des "informations de nature à nuire à la défense nationale". En grève de la faim, le journaliste est "extrêmement éprouvé", selon ses avocats.

La réalisatrice Erige Sehiri déjoue les clichés sur la jeunesse rurale tunisienne

Dans "Sous les figues", la réalisatrice Erige Sehiri filme la génération post-révolution et post-#MeToo, à Kesra, à 170 kilomètres de Tunis. Le film, qui s'est déjà fait remarquer lors de la Quinzaine des réalisateurs à Cannes et a reçu le Tanit d'argent aux Journées cinématographiques de Carthage, représentera la Tunisie dans la course à l'Oscar du meilleur film étranger.

