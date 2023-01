Ce qu'il faut retenir de l'actualité africaine de la semaine du 9 janvier

Récap

Au Bénin, le camp du président Patrice Talon a remporté la majorité des sièges au Parlement, a déclaré jeudi la Cour constitutionnelle du pays, à l'issue d'un vote marquant le retour de l'opposition après quatre ans d'absence. Le scrutin de dimanche, qui s'est déroulé dans le calme, faisait office de test pour ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, présidé depuis 2016 par Patrice Talon.

L'armée éthiopienne a annoncé jeudi le retrait d'une force régionale pro-gouvernementale, les Amhara, d'une ville stratégique du Tigré, conformément à l'accord de paix. Une annonce qui intervient au moment de la visite des responsables de la diplomatie allemande et française à Addis Abeb

Quarante personnes ont été tuées et des dizaines blessées lors d'une collision entre deux bus dans la nuit de samedi à dimanche au Sénégal, où le président Macky Sall a décrété un deuil national de trois jours. L'accident près de la ville de Kaffrine, à environ 250 km au sud-est de la capitale Dakar, est le plus meurtrier dans ce pays d'Afrique de l'Ouest depuis plusieurs années.

Dix ans de Serval : comment la France est passée du statut de héros à celui de paria

Il y a dix ans débutait l’opération militaire française Serval au Mali, destinée à repousser l’avancée jihadiste vers Bamako. Depuis, la présence militaire française, maintenue à travers l'opération Barkhane, a suscité bien des tensions entre Bamako et Paris, forcé à un retrait hâtif de ses troupes l'année dernière.

Bannière contre la mission de l'ONU, la Minusma, et des militaires de l'opération militaire française Barkhane à Bamako, au Mali, le 21 août 2020.

Libération des soldats soldats ivoiriens détenus au Mali : l'émotion des familles à Abidjan

Les 46 soldats ivoiriens libérés par les autorités maliennes ont été accueillis en héros le week-end dernier à Abidjan après plusieurs mois de détention. Les militaires étaient accusés par Bamako d'être des mercenaires, avant d'être condamnés puis graciés par le président malien Assimi Goïta. Les négociations menées par le président togolais ont porté leurs fruits, mais la pression de la Cédéao a également joué un rôle.

Libération des soldats ivoiriens : l'émotion des familles à Abidjan

Au Bénin, le festival vaudou de Ouidah attire les Afro-descendants

Chaque 10 janvier, le Bénin célèbre les religions traditionnelles ancestrales. À Ouidah, le festival vaudou attire de plus en plus d'Afro-descendants. Ils viennent découvrir cette culture et la terre de leurs ancêtres.

Bénin : le festival vaudou de Ouidah

Koffi & Diabaté, un duo d'innovateurs qui réinventent le rôle de l'architecte en Afrique

Le futur Musée international du Vodun à Porto-Novo, les Résidences Chocolat ou le Gymnase du lycée Blaise-Pascal à Abidjan... Autant de beaux projets menés par le duo d'architectes Guillaume Koffi et Issa Diabaté. Ils sont devenus une référence. Ils expliquent leur approche du métier d'architecte et leur démarche. Pour remodeler les villes africaines, il est nécessaire de prendre en compte les enjeux de demain et de répondre aux défis du dérèglement climatique et de l’urbanisation.

AFRIQUE HEBDO KOFFI ET DIABATE

