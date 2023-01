RD Congo : une église de l'est du pays attaquée à l'"engin explosif"

Une église baptiste de Mulamo dans le quartier Kyala de Butembo, province du Nord-Kivu, le 10 novembre 2016. ©

L'armée a indiqué qu'une bombe avait explosé dimanche dans une église dans l'est de la RD Congo, faisant au moins cinq morts et plusieurs blessés. Les services de sécurités dépêchés sur place ont pris le contrôle de la situation et évacué les blessés.