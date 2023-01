Ce qu'il faut retenir de l'actualité africaine de la semaine du 16 janvier

Le Mali a reçu jeudi une nouvelle livraison d'avions et d'hélicoptères russes. Cette nouvelle livraison d'armement illustre le rapprochement qui s'opère entre la junte au pouvoir à Bamako et Moscou. Des transferts similaires ont été effectués en mars et août 2022. Les autorités maliennes disent acheter les appareils mais n'ont jamais fourni de précisions.