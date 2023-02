À Kinshasa, un million de personnes attendues pour célébrer une messe géante du pape François

02:03 Des centaines de milliers de fidèles réunis à l'aéroport de Ndolo à Kinshasa pour assister à la messe célébrée par le pape, le 1er février 2023. © Luc Gnago, Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre | Vidéo par : Sérine BEY 4 mn

Arrivé mardi dans la capitale de la République du Congo (RDC), le plus grand pays catholique d'Afrique, le pape doit célébrer mercredi une messe qui pourrait rassembler plus d'un million de personnes. Le chef spirituel de l'Église catholique devrait ensuite rencontrer dans l'après-midi des victimes de violences dans l'est du pays.