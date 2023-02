Au Soudan du Sud, le pape François appelle à un "sursaut" pour la paix

01:34 Le pape François et le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, lors d'une réunion avec les autorités, les dirigeants de la société civile et le corps diplomatique, dans le jardin du palais présidentiel de Juba, le 3 février 2023. © Tiziana Fabi, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre | Vidéo par : Natalia MENDOZA 2 mn

Arrivé vendredi au Soudan du Sud afin de promouvoir la paix et la réconciliation dans le plus jeune pays du monde, déchiré par la guerre civile et l'extrême pauvreté, le pape François a appelé les dirigeants de l'État à un "nouveau sursaut" pour la paix.