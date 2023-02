Ce qu'il faut retenir de l'actualité africaine de la semaine du 30 janvier

Récap

Le Soudan et Israël se sont mis d'accord jeudi pour la "normalisation" de leurs relations et un "traité de paix", lors de la première visite officielle du ministre israélien des Affaires étrangères à Khartoum.

Après l'assassinat d'un opposant influent en Ewswatini, qui a provoqué l'indignation internationale, les pays de la région Afrique australe ont alerté mardi contre une "escalade des tensions" et exhorté la dernière monarchie absolue du continent à mener "une enquête approfondie".

Au Burkina Faso, des attaques jihadistes ont fait une trentaine de morts en début de semaine. Quinze civils enlevés ont été retrouvés morts lundi dans l'ouest et une dizaine de membres des forces de sécurité ont été tués le même jour dans le nord du pays

En Afrique du Sud, le parti au pouvoir, l'ANC, a sommé le gouvernement de déclarer l'état de catastrophe afin de débloquer des moyens pour remédier à la crise de l'électricité alors que les manifestations se multiplient dans le pays.

En Tunisie, un taux de participation historiquement bas de 11,3 % a été enregistré lors du deuxième tour des élections législatives. Des résultats qui interrogent sur la légitimité du pouvoir tunisien appelé à "s'engager de toute urgence dans une voie plus inclusive" par la diplomatie américaine.

Au Liberia, le président George Weah a annoncé lundi qu'il briguerait un deuxième mandat consécutif à la tête de ce pays anglophone d'Afrique de l'Ouest lors de l'élection prévue en octobre.

En RD Congo, le pape François dénonce le "colonialisme économique"

Le pape François a saisi l'occasion de son déplacement en République démocratique du Congo, mardi, pour dénoncer le "colonialisme économique" dont est victime Kinshasa, selon lui. Une manière de rappeler que le pays dispose d'immenses réserves de minéraux mais continue d'être l'un des plus pauvres au monde. Décryptage signé Sébastien Seibt.

Le Premier ministre burkinabè propose la création d'une "fédération" avec le Mali

Le Premier ministre burkinabè a proposé la création d'une "fédération" entre son pays et le Mali, tous deux confrontés à la violence jihadiste et dirigés par des militaires putschistes qui ont exigé le départ des soldats français de leurs territoires. Choguel Kokalla Maïga a encouragé son homologue burkinabè à suivre l'exemple malien et répété les principes dont Bamako a fait son mantra : défense de la souveraineté et liberté de choisir ses partenaires étrangers.

Après un siècle d'exil en France, un "tambour parleur" bientôt rendu à la Côte d'Ivoire

Il n'avait plus résonné dans son pays d'origine depuis près d'un siècle : un tambour ivoirien saisi par la France durant la colonisation est sur le point d'être rendu à la Côte d'Ivoire, nouvelle étape d'une politique de restitution d'œuvres engagée en 2017 par le président Macron. Confisqué en 1916 par l'armée française à la communauté Ébrié et conservé ces dernières années au musée du Quai Branly à Paris, le tambour ivoirien Djidji Ayokwe doit être restitué au Musée des civilisations de Côte d'Ivoire courant 2023.

Vidéo à l'appui, des publications affirment que des membres de la diaspora congolaise ont défilé dans les rues de Moscou pour appeler Vladimir Poutine à la rescousse face aux violences que connaît la RD Congo. La scène a en fait été tournée à Paris. Les manifestants appelaient la communauté internationale à œuvrer davantage pour le processus de paix. Et les appels à l'aide envers la Russie, s'ils sont minoritaires pour l'heure au sein de la communauté congolaise, sont bien réels.

Le Sénégal veut devenir un acteur majeur de la production cinématographique mondiale

Le Sénégal avait connu un fort déclin de sa production cinématographique dans les années 2000 avec la disparition de nombreuses salles en Afrique francophone. Mais c'était sans compter sur un rebond spectaculaire de ces derniers temps. Les productions sénégalaises se multiplient et sont propulsées par les distributeurs internationaux. Une école de cinéma a même fait son apparition à Dakar.

