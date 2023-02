Après "l'exfiltration" d'Amira Bouraoui, Alger rappelle son ambassadeur en France

La journaliste et militante Amira Bouraoui, ancienne figure du Hirak, lors de sa sortie de prison à Tipasa à l'ouest d'Alger, le 2 juillet 2020. © Ryad Kramdi, AFP

L'Algérie a annoncé mercredi le rappel pour consultations de son ambassadeur en France, accusant des diplomates d'avoir procédé à "l'exfiltration clandestine et illégale" via la Tunisie de la militante et journaliste algérienne Amira Bouraoui.