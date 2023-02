Ce qu'il faut retenir de l'actualité africaine de la semaine du 6 février

Le Burkina, le Mali et la Guinée, trois pays suspendus de la Cédéao et de l'Union africaine après des prises de pouvoir successives par des militaires en 2020, 2021 et 2022, ont souhaité jeudi la levée de leur suspension de ces organisations .

Nouveau soubresaut dans les relations entre l'Algérie et la France. Alger a annoncé mercredi avoir rappelé "pour consultations" son ambassadeur en France, Saïd Moussi. En cause, "l'exfiltration clandestine et illégale" de la militante et journaliste algérienne Amira Bouraoui. Cette dernière a assuré que son départ pour la France n'est pas "un exil" et qu'elle sera "de retour très vite" en Algérie.