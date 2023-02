CARTOONING FOR PEACE

L'actu en dessin : en Tunisie, Kaïs Saïed n'en finit plus d'enterrer la démocratie

Pour beaucoup d'observateurs, le président Kaïs Saïed incarne la fin de l'expérience démocratique en Tunisie © Osama Hajjaj, Cartooning for Peace

2 mn

La Tunisie de Kaïs Saïed n'en finit plus de sombrer dans l'autoritarisme. En une semaine, une dizaine d'opposants ont été arrêtés, lors d'un coup de filet dénoncé par les ONG. L'ONU, Berlin ainsi que Washington ont exprimé de vives inquiétudes, et appelé Tunis à respecter une justice indépendante. Lors des élections législatives du 29 janvier dernier, seulement un Tunisien sur dix s’est rendu aux urnes, fragilisant un peu plus une démocratie que d'aucuns estiment déjà morte.