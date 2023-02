REPORTAGE

En Tunisie, les Subsahariens sur le qui-vive après les propos de Kaïs Saïed

01:52 Une manifestation a eu lieu samedi à Tunis pour protester contre le racisme après les propos du président Kaïs Saïed. © Capture d'écran F24

Des centaines de manifestants se sont rassemblés samedi à Tunis pour protester contre le racisme et un discours "fasciste" à l'égard des migrants originaires de pays d'Afrique subsaharienne, demandant au président Kaïs Saïed de présenter ses excuses à cette communauté. Plusieurs témoignages de migrants relatent des arrestations arbitraires, des expulsions de leur domicile et des agressions racistes. Reportage de Lilia Blaise et Hamdi Tlili.