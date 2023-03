Présidentielle au Nigeria : Bola Tinubu, le "faiseur de roi" désormais couronné

Portrait

Surnommé le "faiseur de roi" pour son influence considérable, le candidat du parti au pouvoir au Nigeria, Bola Tinubu, a remporté, mercredi, la présidentielle dès le premier tour. À 70 ans, ce musulman multimillionnaire à l'éternel chapeau traditionnel yorouba a signé une ascension vers le sommet du pouvoir rythmée par des accusations de corruption. Sans qu'il ne soit jamais condamné.

Il n'avait cessé de répéter que son "heure" avait sonné : Bola Ahmed Tinubu, homme politique aussi puissant que controversé, a remporté, mercredi 1er mars, la présidentielle au Nigeria sur fond d'accusations de fraudes.

À 70 ans, celui que l'on surnomme "le parrain", le "faiseur de roi" ou encore "le boss" pour son influence considérable, a été élu dès le premier tour à la tête du pays le plus peuplé d'Afrique, avec une confortable avance de près de deux millions de voix sur les autres candidats, selon les résultats de la Commission électorale (Inec).

"Je suis profondément honoré que vous m'ayez élu pour servir notre pays bien-aimé", a-t-il lancé à ses partisans rassemblés en pleine nuit à son siège de campagne d'Abuja, saluant une "victoire de la démocratie". Ses deux principaux adversaires ont toutefois dénoncé des fraudes "massives" lors du scrutin et réclamé son annulation, ce qui pourrait ouvrir la voie à des recours devant la justice ces prochains jours.

Avec sa victoire, ce musulman multimillionnaire, ardent défenseur de la démocratie en exil pendant la dictature militaire des années 1990, a désormais gravi tous les échelons politiques. Une ascension rythmée par maintes accusations de corruption, sans qu'il ne soit jamais condamné.

Si Bola Tinubu était donné favori il y a encore quelques mois, ces dernières semaines avaient rebattu les cartes, notamment en raison de gigantesques pénuries d'essence et de billets, qui ont alimenté le ressentiment contre le parti au pouvoir. Les experts ont décrit cette présidentielle comme la moins prévisible depuis le retour de la démocratie au Nigeria en 1999. Surtout grâce à l'émergence d'un candidat surprise, Peter Obi, favori de la jeunesse urbaine, arrivé troisième derrière l'ancien vice-président Atiku Abubakar de l'opposition (PDP).

Lagos, bastion perdu

Dans un pays où l'état de santé des dirigeants est un sujet très sensible, sa condition inquiète. Bola Tinubu est apparu fragile à la télévision, souffrant à plusieurs reprises de tremblements en public. L'intéressé réfute en diffusant des vidéos de lui pédalant sur un vélo d'appartement ou en train de danser, visiblement hilare.

Une communication qui ne suffit pas à rassurer les Nigérians, marqués par les nombreux voyages à l'étranger du président sortant Muhammadu Buhari pour soigner une maladie secrète. Une bonne partie croit d'ailleurs que Bola Tinubu a bien plus que 70 ans.

Le politicien à l'éternel chapeau traditionnel yorouba a gouverné durant huit ans (1999-2007) Lagos, le poumon économique du Nigeria. Ancien homme de l'ombre à la silhouette frêle, il y a conservé une influence considérable.

Et pourtant, surprise de ce scrutin présidentiel : Peter Obi lui a ravi - de justesse - son fief lagosien, signe que Bola Tinubu n'y est pas aussi populaire qu'il le clame.

Reste que le clientélisme demeure omniprésent au Nigeria. Fin stratège, Bola Tinubu a toujours été perçu comme l'homme derrière toutes les nominations politiques dans sa région natale (sud-ouest) et bien au-delà. Pour beaucoup, son influence avait d'ailleurs propulsé Muhammadu Buhari à la tête de l'État en 2015 et lui a permis de se faire réélire en 2019. D'où son surnom : le "faiseur de roi".

Couronné à son tour, Bola Tinubu succèdera à l'ancien général de l'armée avec la lourde tâche de remettre le pays sur les rails après deux mandats marqués par l'explosion de la pauvreté et de l'insécurité. Le "parrain" a assuré que ses priorités seraient la sécurité et la reprise économique, avec notamment la fin des subventions du carburant, sujet très sensible au Nigeria.

Élite septuagénaire réputée corrompue

Il met pour cela en avant ses succès à Lagos, s'attribuant la transformation spectaculaire de la mégalopole de 20 millions d'habitants durant ses deux mandats, marqués par l'afflux de capitaux étrangers.

Mais Bola Tinubu souffre encore de son image d'homme "appartenant à une vieille classe politique à court d'idées, présent depuis trop longtemps sur la scène politique, ce qui est vu comme une faute", explique Udo Jude Ilo, de l'Open Society Initiative for West Africa (Osiwa).

Surtout après la répression sanglante d'un mouvement contre les violences policières en octobre 2020, qui a révélé le fossé entre une jeunesse en quête de représentation et une élite septuagénaire réputée corrompue.

La fortune du "Boss" - dont la source et le montant exact sont inconnus - fait aussi beaucoup parler : il est considéré comme l'un des hommes les plus riches du pays, ayant des parts dans de nombreuses entreprises, des médias à l'aviation, en passant par l'hôtellerie et l'immobilier.

Beaucoup l'ont accusé de corruption et de blanchiment d'argent, notamment lorsque la justice américaine l'a cité en lien avec un vaste trafic d'héroïne dans les années 1990 aux États-Unis, ce qu'il a toujours nié. Répété à tout-va, son slogan de campagne, "Emi Lokan. C'est mon tour", ne l'a pas aidé à se défaire de sa réputation d'homme assoiffé par le pouvoir.

Et quand Bola Tinubu s'adressait à la jeunesse, il lançait: "Vous aussi vous vieillirez, vous deviendrez président, mais je serai président d'abord."

Avec AFP

