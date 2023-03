Ce qu'il faut retenir de l'actualité africaine de la semaine du 27 février

Récap

Le président français visite trois pays d'Afrique vendredi - l'Angola, le Congo-Brazzaville et la RD Congo - journée phare de sa tournée africaine censée promouvoir le nouveau visage de la diplomatie française sur le continent. Plus tôt dans la semaine Emmanuel Macron était au Gabon.

Atiku Abubakar et Peter Obi ont contesté, jeudi, la victoire de Bola Tinubu à l'élection présidentielle nigériane, dénonçant des "manipulations" et des "fraudes" et estimant que cette élection était "l'une des plus controversées jamais organisées au Nigeria". Le candidat du parti au pouvoir au Nigeria, Bola Tinubu, avait été déclaré, mercredi, élu dès le premier tour. Retrouvez son portrait.

La justice française a jugé mardi "irrecevables" les demandes de six ONG contre un projet controversé d'oléoduc et de forages pétroliers de TotalEnergies en Ouganda et en Tanzanie. Les organisations réclamaient la suspension des travaux, menés selon elles au mépris des droits humains et de l'environnement.

Le ministère égyptien du Tourisme et des antiquités a annoncé jeudi qu'un passage caché situé à l'intérieur de la Grande Pyramide d'Égypte a été découvert avec le projet ScanPyramids, une mission scientifique internationale qui étudie l'intérieur des pyramides.

Dans le bassin du Congo, la protection de la forêt face au jeu diplomatique

À l'initiative d'Emmanuel Macron, la sixième édition du One Planet Summit se penche à partir de mercredi sur le sort des forêts tropicales. À Libreville, au Gabon, délégations gouvernementales, scientifiques et ONG échangent sur les efforts à mener dans les bassins forestiers du Congo, d’Amazonie et d’Asie du Sud-Est. Avec, au centre des débats, l'épineuse question du financement par les pays du Nord.

À la suite de mesures du gouvernement tunisien visant les migrants clandestins, une cinquantaine d'Ivoiriens ont été pris en charge en urgence par leur ambassade en Tunisie. Ils se sont retrouvés à la rue, chassés de leurs logements. Depuis plusieurs jours, des familles guinéennes campaient, elles, aux abords de leur ambassade. Grâce à un vol affrété par les autorités de Guinée, 49 adultes et enfants ont atterri à Conakry, où ils ont été accueillis par le président Mamady Doumbouya.

Au marché de Balogun de Lagos, vaste réseau tentaculaire d'étals et de magasins, les vendeurs ont du mal à joindre les deux bouts et même à nourrir leur famille. En cause : la crise économique qui frappe le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique. L’inflation galopante, le retard de croissance et désormais la pénurie d’argent liquide affectent durement des millions de personnes qui ne parviennent plus à payer les produits de première nécessité.

03:21 Awotola, propriétaire d'une boutique de vêtements sur le marché Balogun à Lagos, Nigeria © Sam Ball / France 24

Allemagne : les ossements de la colonisation, un lourd fardeau historique

De nombreux musées et instituts d’anatomie allemands possèdent plusieurs centaines de milliers de cranes et d'ossements hérités de la colonisation et de la recherche raciale. Un patrimoine qui ramène aux heures sombres de l'histoire et dont la restitution a timidement commencé, notamment vers la Namibie. D'autres pays européens possèdent des fonds similaires, comme la Belgique ou la France. Et le gouvernement français prévoit de légiférer sur la question de la restitution des ossements.

06:06 Allemagne : les ossements de la colonisation, un lourd fardeau historique © France 24

Sur les réseaux sociaux, des internautes partagent des vidéos qui montreraient du prétendu riz en plastique, présent en Afrique, notamment en République démocratique du Congo, et qui proviendrait d'Asie. Mais qu'en-est-il réellement ? La réponse dans Info ou Intox.

04:21 Info Intox sur la prétendue présence de riz en plastique en Afrique © France24

Après avoir travaillé sur l’histoire du maquis indépendantiste camerounais, définit le postcolonialisme, expliqué la "raison nègre" et conceptualisé la "nécropolitique", Achille Mbembe se penche sur le devenir du vivant et l'habitabilité de la Terre. Dans son dernier ouvrage "La communauté terrestre", le philosophe puise dans les cosmogonies et mythes africains pour enrichir la réflexion sur l’écologie et l'avenir de l'Humanité, imaginant une planète Terre où la place de l’humain n’est plus au dessus des autres êtres.

