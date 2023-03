Nigeria : les deux principaux perdants de la présidentielle contestent la victoire de Tinubu

Le candidat à la présidentielle du Parti travailliste au Nigeria, Peter Obi, le 2 mars 2023, lors d'une conférence de presse organisée à Abuja. © Kola Sulaimon, AFP

Atiku Abubakar et Peter Obi ont contesté, jeudi, la victoire de Bola Tinubu à l'élection présidentielle nigériane, dénonçant des "manipulations" et des "fraudes" et estimant que cette élection était "l'une des plus controversées jamais organisées au Nigeria".